В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

Лаборатория Касперского в курсе решения Вашингтона запретить на территории США продукты компании. В пресс-службе разработчика сообщили, что таким образом Штаты будут способствовать развитию киберпреступности.

"Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено", — приводит слова компании РИА "Новости".

В заявлении подчёркивается, что американский бизнес и компании теперь не смогут защитить устройства от вредоносного программного обеспечения. Таким образом, люди столкнутся с трудностями, ведь им придётся искать замену продуктам, которыми они пользовались много лет.