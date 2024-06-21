В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США
Kaspersky: Запрет США на продукты компании поможет развитию киберпреступности
Лаборатория Касперского в курсе решения Вашингтона запретить на территории США продукты компании. В пресс-службе разработчика сообщили, что таким образом Штаты будут способствовать развитию киберпреступности.
"Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено", — приводит слова компании РИА "Новости".
В заявлении подчёркивается, что американский бизнес и компании теперь не смогут защитить устройства от вредоносного программного обеспечения. Таким образом, люди столкнутся с трудностями, ведь им придётся искать замену продуктам, которыми они пользовались много лет.
Напомним, что власти Соединённых Штатов запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное Лабораторией Касперского. В тексте документа говорится, что компания Евгения Касперского, а также любые её преемники или правопреемники с полуночи 29 сентября по времени Восточного побережья США не смогут вступать в трансакции, которые связаны со сферой информационно-коммуникационных технологий.
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