ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 00:51

В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

Kaspersky: Запрет США на продукты компании поможет развитию киберпреступности

Лаборатория Касперского в курсе решения Вашингтона запретить на территории США продукты компании. В пресс-службе разработчика сообщили, что таким образом Штаты будут способствовать развитию киберпреступности.

"Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено", — приводит слова компании РИА "Новости".

В заявлении подчёркивается, что американский бизнес и компании теперь не смогут защитить устройства от вредоносного программного обеспечения. Таким образом, люди столкнутся с трудностями, ведь им придётся искать замену продуктам, которыми они пользовались много лет.

Количество мошеннических ресурсов за 2024-й в Telegram выросло в полтора раза
Количество мошеннических ресурсов за 2024-й в Telegram выросло в полтора раза

Напомним, что власти Соединённых Штатов запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное Лабораторией Касперского. В тексте документа говорится, что компания Евгения Касперского, а также любые её преемники или правопреемники с полуночи 29 сентября по времени Восточного побережья США не смогут вступать в трансакции, которые связаны со сферой информационно-коммуникационных технологий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Belova

Оксана Попова
  • Новости
  • Лаборатория Касперского
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров