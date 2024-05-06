Количество мошеннических ресурсов за 2024-й в Telegram выросло в полтора раза

В первом квартале текущего года число фишинговых ресурсов в Telegram увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом "Известиям" сообщили в Лаборатории Касперского.

"Среди легенд злоумышленников в разное время встречались предложение принять участие в опросе, получить доступ к каналу для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, получить доступ к перепискам других пользователей", — рассказала о способах заманивания на поддельную страницу авторизации старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.

Самыми популярными у мошенников являются методы социальной инженерии. В рассылках или личных сообщениях с уже взломанных аккаунтов людям предлагают проголосовать за детский рисунок, подписать петицию или получить социальную выплату. Среди новых способов кражи аккаунтов, по словам руководителя исследовательской группы Positive Technologies Ирины Зиновкиной, — подделка голосовых сообщений с помощью нейросети и ложные аккаунты. Специалист отметила, что число мошенничеств увеличивается вместе с ростом числа пользователей.

Когда злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы, то в первую очередь отключают её телефон и компьютер. После этого начинается массовая рассылка сообщений тем, кто находится в контактах, с просьбой, к примеру, одолжить денег, объяснил руководитель киберхаба фонда "Сколково" Игорь Бирюков.

Чтобы не попасться на фишинг, специалисты рекомендуют внимательно проверять ссылки на другие ресурсы, отсеивать сомнительные, использовать двухфакторную аутентификацию и доступ в приложение по паролю, критически относиться даже к сообщениям из списка контактов и установить антивирусное программное обеспечение.