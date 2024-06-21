В Германии раскрыли тайную сделку, которую Шольц предлагал США

Действующий председатель немецкого правительства Олаф Шольц во времена руководства Министерством финансов ФРГ предлагал Соединённым Штатам тайную сделку по "Северному потоку – 2". Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы кабинета министров Германии, тогда политический деятель пытался не допустить введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода.

Полученные документы, по данным издания, подтверждают факт того, что Шольц не только поддерживал проект, но и активно заступался за него. Журналисты подчеркнули, что нынешний глава кабмина пытался удержать Белый дом от ограничительных мер посредством сомнительной сделки.

"Так, документально зафиксировано, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе <...>, прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции", — говорится в статье.

В материале утверждается, что летом 2020 года немецкий политик отправил в Вашингтон послание, которое содержало в себе предложение об инвестициях со стороны Германии в размере одного миллиарда евро в строительство терминалов для сжиженного природного газа на севере своей страны. В ответ американское руководство должно было снять ограничительные меры с "Северного потока – 2".

Тогда в Белом доме назвали это предложение "чушью" и отвергли его. Газета также подчёркивает, что за реализацию проекта выступали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг.