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21 июня, 04:37

Су-34 нанесли удар планирующими бомбами по замаскированной технике ВСУ

МО РФ: Су-34 нанесли удар авиабомбами с УМПК по замаскированной технике ВСУ

Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированным позициям Вооружённых сил Украины. Как передаёт Минобороны РФ, опубликовавшее на своём официальном сайте видеозапись боевого вылета, это произошло в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Кадры боевого вылета Су-34. Видео © Минобороны РФ

Сообщается, что во время атаки вражеских позиций российские лётчики использовали фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому устройству самолёты ВКС РФ могут уничтожать цели, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи получили подтверждение об уничтожении важных объектов, после чего вернулись в аэропорт вылета. Также там добавили, что они выполняют поставленные задачи при любых условиях.

Российские войска получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Российские войска получили очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Ранее Life.ru писал о том, что российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Стоит отметить, что Минобороны РФ тогда тоже опубликовало кадры работы экипажей истребителей.

Обложка ©

Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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