Су-34 нанесли удар планирующими бомбами по замаскированной технике ВСУ

Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированным позициям Вооружённых сил Украины. Как передаёт Минобороны РФ, опубликовавшее на своём официальном сайте видеозапись боевого вылета, это произошло в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Кадры боевого вылета Су-34. Видео © Минобороны РФ

Сообщается, что во время атаки вражеских позиций российские лётчики использовали фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому устройству самолёты ВКС РФ могут уничтожать цели, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи получили подтверждение об уничтожении важных объектов, после чего вернулись в аэропорт вылета. Также там добавили, что они выполняют поставленные задачи при любых условиях.