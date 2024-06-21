Су-34 нанесли удар планирующими бомбами по замаскированной технике ВСУ
МО РФ: Су-34 нанесли удар авиабомбами с УМПК по замаскированной технике ВСУ
Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированным позициям Вооружённых сил Украины. Как передаёт Минобороны РФ, опубликовавшее на своём официальном сайте видеозапись боевого вылета, это произошло в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Кадры боевого вылета Су-34. Видео © Минобороны РФ
Сообщается, что во время атаки вражеских позиций российские лётчики использовали фугасные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому устройству самолёты ВКС РФ могут уничтожать цели, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи получили подтверждение об уничтожении важных объектов, после чего вернулись в аэропорт вылета. Также там добавили, что они выполняют поставленные задачи при любых условиях.
Ранее Life.ru писал о том, что российские самолёты Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Стоит отметить, что Минобороны РФ тогда тоже опубликовало кадры работы экипажей истребителей.