МИД РФ: Россия активно обсуждает безвизовые поездки с девятью странами

Россия продолжает активное обсуждение введения безвизового режима поездок с девятью странами. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так, только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", — рассказал дипломат.

По его словам, переговоры с представителями ещё девяти государств о введении безвизового режима сейчас находятся в активной фазе.