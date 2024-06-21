ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 06:24
6600

МИД РФ: Россия активно обсуждает безвизовые поездки с девятью странами

Россия продолжает активное обсуждение введения безвизового режима поездок с девятью странами. Об этом сообщил в беседе с РИА "Новости" директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так, только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", — рассказал дипломат.

По его словам, переговоры с представителями ещё девяти государств о введении безвизового режима сейчас находятся в активной фазе.

Посольство Болгарии выступило с заявлением о выдаче "шенгена" россиянам
Посольство Болгарии выступило с заявлением о выдаче "шенгена" россиянам

Ранее в российском МИД объяснили решение отказаться от односторонней либерализации въезда в страну. По словам директора консульского департамента Климова, это приведёт к определённым трудностям для работы органов РФ, ответственных за недопуск на территорию государства нежелательных лиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zubkov Igor

Владимир Озеров
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров