На Украине нашли подозреваемых в покушении на оппозиционера из Казахстана

Двое граждан Казахстана подозреваются в покушении на убийство оппозиционного блогера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Уточняется, что речь идёт об Алтае Жаканбаеве и Мейраме Каратаеве. При этом неизвестно, задержаны ли они. Следствие сообщает, что мужчины были участниками сговора, в котором принимали участие ещё несколько человек. Они получили данные от заказчика и приехали в Киев 2 июня. Там злоумышленники обзавелись автомобилем, чтобы следить за Садыковым и узнавать о маршрутах его передвижения. Подозреваемые также раздобыли пистолет с глушителем и арендовали жильё неподалёку от места, где позднее состоялась попытка убийства.

В день покушения Каратаев и Жаканбаев приехали к дому Садыкова. Первый взял с собой пистолет и поджидал блогера у входа, пока второй следил за обстановкой. Когда Садыков появился в поле зрения на своей машине, Каратаев подошёл к водительскому месту и выстрелил ему в голову. Выполнив заказ, преступники поспешили отступить и выкинули оружие у забора Киевского зоопарка.

Тексты обвинений опубликованы на украинском и русском языке. Там говорится, что Каратаев сделал всё для того, чтобы убить Садыкова, но тот выжил, несмотря на проникающее ранение в мозг.