В Киеве неизвестный открыл стрельбу по автомобилю казахстанского оппозиционера Садыкова

Неизвестный в Киеве несколько раз выстрелил в журналиста и оппозиционного активиста из Казахстана Айдоса Садыкова. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее сегодня Нацполиция Украины сообщила, что в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине с супругой. После этого злоумышленник скрылся. Женщина ранений не получила, в каком состоянии мужчина — не уточняется. Также полиция не называла никаких имён. По данным журналистов, Садыков после покушения выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

Садыков с 2014 года живёт в Киеве, где имеет официальный статус беженца. На родине он объявлен в розыск по подозрению "в разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". На своём ютуб-канале

Садыков публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана, а с началом российской спецоперации (СВО) стал активно выступать за ВСУ и неоднократно высказывался против нашей страны.