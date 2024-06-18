В Киеве неизвестный открыл стрельбу по автомобилю казахстанского оппозиционера Садыкова
"Страна.ua": В Киеве совершено покушение на оппозиционера из Казахстана Садыкова
Айдос Садыков. Обложка © YouTube / БӘСЕ
Неизвестный в Киеве несколько раз выстрелил в журналиста и оппозиционного активиста из Казахстана Айдоса Садыкова. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее сегодня Нацполиция Украины сообщила, что в Киеве неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине с супругой. После этого злоумышленник скрылся. Женщина ранений не получила, в каком состоянии мужчина — не уточняется. Также полиция не называла никаких имён. По данным журналистов, Садыков после покушения выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
Садыков с 2014 года живёт в Киеве, где имеет официальный статус беженца. На родине он объявлен в розыск по подозрению "в разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". На своём ютуб-канале
Садыков публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана, а с началом российской спецоперации (СВО) стал активно выступать за ВСУ и неоднократно высказывался против нашей страны.
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