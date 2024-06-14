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14 июня, 17:08

Начальника штаба воинской части в Ростовской области пытались подорвать в машине

СК завёл дело после возгорания авто начштаба воинской части в Ростовской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания в Ростовской области машины, в которой был начальник штаба — первый замкомандира воинской части Вадим Собеский. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия.

Загоревшаяся машина в Ростовской области, в которой, предварительно, находился начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Видео © Telegram / Это Ростов новости

"В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство", — сообщили в СК в пятницу, 14 июня.

По данным местных СМИ, всё произошло в городе Миллерово. Собеский ехал в Volvo и по пути заметил, что машина зашипела и задымилась. Он успел покинуть авто перед тем, как оно взорвалось. Предварительно, рванул газовый баллон, Собеский не пострадал.

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Telegram / Это Ростов новости

Никита Осипов
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