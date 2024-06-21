Суд дал 12 лет украинке, которая в Москве запускала воздушные шары с запрещённым флагом СК: Запустившую в небо в Москве запрещённый флаг украинку осудили на 12 лет 21 июня, 08:18 16450 16450 Украинку приговорили к 12 годам заключения за распространение фейков о ВС РФ. Обложка © Freepik / rawpixel-com

В Москве суд приговорил к 12 годам заключения гражданку Украины, которая вступила в террористическую организацию и распространяла ложные сведения о Российской армии. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Москве.

"Собранные 1-м управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СКР по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданке Украины Кристине Любашенко", — говорится в тексте.

Обвиняемая признана виновной по ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации" и по ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ". По данным следствия, в 2022 году Любашенко в Женеве добровольно вступила в легион "Свобода России"*, а уже в Москве она запускала из своей квартиры воздушные шары с эмблемой запрещённой организации и выставляла в окне аудиоколонку, распространяя фейки о ВС РФ.

Ранее в Севастополе была раскрыта группа агентов, выполнявших задания спецслужб Украины и намеревавшихся совершить теракты против служащих Черноморского флота, а также военных, транспортных и энергетических объектов в Крыму. Всего задержали пять человек, сообщалось, что они были завербованы Киевом в Запорожье. При обыске у них нашли несколько уже собранных СВУ, а также свыше пяти килограммов различных взрывчатых веществ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Татьяна Миссуми