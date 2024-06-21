Кабмин снизил порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами до 60% 21 июня, 08:26 Кабмин снизил до 60% порог обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Обложка © Freepik / jcomp

Российские экспортёры теперь должны перечислять на спецсчета только 60% валютной выручки вместо 80%. О смягчении требований сообщается на сайте Правительства РФ.

"Для крупнейших российских экспортёров смягчены требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%", — говорится в документе.

Там также поясняется, что послабления стали результатом устойчивости курса национальной валюты и достижения необходимого уровня валютной ликвидности.

Напомним, осенью 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому экспортёры РФ должны были перечислять на спецсчета 80% экспортной валютной выручки. В апреле этого года Правительство России продлило меру до 30 апреля 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми