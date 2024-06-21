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21 июня, 10:02

Парламент Азербайджана попросил Алиева назначить досрочные выборы

Парламент Азербайджана предложил президенту Алиеву назначить досрочные выборы

Парламент (Милли меджлис) Азербайджана принял обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву с предложением провести внеочередные парламентские выборы, сообщает издание Trend. "За" проголосовали 105 депутатов, "против" — лишь один.

Как отметила председатель парламента Сахиба Гафарова, авторами инициативы стали депутаты из правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). По их словам, досрочные выборы необходимы, так как в ноябре, когда должны были состояться плановые выборы, в Азербайджане будут проводиться важные международные мероприятия, в частности 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Состоящий из 125 депутатов парламент Азербайджана избирается сроком на пять лет. Действующий созыв был сформирован по итогам выборов 9 февраля 2020 года, которые тоже были внеочередными.

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Ранее армянский премьер Никол Пашинян назвал условие, при котором правительство страны уйдёт в отставку. В последние месяцы в республике проходят массовые протесты из-за процесса делимитации границы с Азербайджаном.

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Парламент Азербайджана

Никита Никонов
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