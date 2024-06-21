Лавров рассказал, при каком условии Украина могла бы остаться в границах 1991 года Лавров: Украина осталась бы в границах 1991 года, если бы не срыв соглашения 21 июня, 09:31 Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Если бы в феврале 2014 года не сорвалось подписание договора между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, то Украина бы по-прежнему была в границах 1991 года. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает", — пояснил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пришедшие к власти в результате госпереворота в Киеве полностью разрушили территориальную целостность собственной страны, подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации Стамбульских договорённостей. Российский лидер напомнил, что Москва и Киев почти пришли к соглашению, украинская сторона парафировала договор, и стороны были близки к миру, однако в процесс вмешался тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от соглашения.

Авторы Татьяна Миссуми