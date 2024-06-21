Стилист рассказал о творческих планах пропавшей с радаров певицы Zivert

Российская певица Zivert поправляется и в скором времени готовится вновь блеснуть на сцене с новым музыкальным шоу. О планах исполнительницы в эфире шоу "ОК на связи!" рассказал стилист Николай Овечкин.

В состоянии здоровья 33-летней Юлии Зиверт на сегодняшний день наблюдается положительная динамика. Сейчас она работает над новым выступлением, которое ознаменует её возвращение на сцену.

"Её спина, слава богу, восстанавливается. Я буду делать шоу, и ещё я делаю четыре больших её коммерческих проекта", — поделился стилист.