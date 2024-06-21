Стилист рассказал о творческих планах пропавшей с радаров певицы Zivert
Стилист Овечкин: Zivert планирует вернуться на сцену с новым музыкальным шоу
Певица Zivert. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zivert
Российская певица Zivert поправляется и в скором времени готовится вновь блеснуть на сцене с новым музыкальным шоу. О планах исполнительницы в эфире шоу "ОК на связи!" рассказал стилист Николай Овечкин.
В состоянии здоровья 33-летней Юлии Зиверт на сегодняшний день наблюдается положительная динамика. Сейчас она работает над новым выступлением, которое ознаменует её возвращение на сцену.
"Её спина, слава богу, восстанавливается. Я буду делать шоу, и ещё я делаю четыре больших её коммерческих проекта", — поделился стилист.
В феврале этого года певица поделилась с поклонниками своего творчества новостями о здоровье. Zivert рассказала о проблемах, из-за которых ей пришлось покинуть сцену на полгода, отменив все ближайшие концерты. Она поведала слушателям о некоем заболевании, которое начало беспокоить её с новой силой.