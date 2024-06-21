Арктические снайперы рассказали о разнице ведения боя в жару и в холод
Арктический снайпер РФ заявил, что скорость пули меняется в условиях жары на СВО
Арктические снайперы рассказали про разницу ведения боя в жару и в холод. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Российские снайперы из арктической бригады рассказали, что им пришлось приспосабливаться к ведению боя в условиях жары в зоне СВО. Они пояснили, что даже скорость пули существенно меняется в зависимости от температуры воздуха.
"Здесь постоянно изнурительная жара. Надо было приучить себя именно к этому темпу. Что ты так же и в броне, и в шлеме, и в амуниции, и ты постоянно ещё и в жаре. От изменения температуры изменяется и баллистический коэффициент, изменяется скорость пули и много-много различных факторов", — поделился командир мотострелкового взвода с позывным Кот в разговоре с телеканалом "Звезда".
Снайперы постоянно продолжают тренировки в прифронтовой зоне, а на задания всегда выходят парами — наблюдатель и стрелок. По словам военнослужащего, арктическая бригада привыкла к условиям снежной пустыни, однако быстро перестроилась в другом климате. Командир мотострелкового отделения с позывным Двина добавил, что на счету арктической бригады уже десятки сбитых вражеских дронов, а также уничтоженная живая сила ВСУ.
Ранее сообщалось, что российский снайпер заставил бойца Вооружённых сил Украины выстрелить из гранатомёта себе под ноги в зоне спецоперации (СВО). Благодаря такому действию удалось спасти жизни солдат ВС России.