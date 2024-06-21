Песков счёл результативными поездки Путина в КНДР и Вьетнам

Государственные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались не только напряжёнными, но и очень насыщенными и результативными. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки", — охарактеризовал визиты представитель Кремля.