Песков счёл результативными поездки Путина в КНДР и Вьетнам
Путин с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Обложка © Кremlin.ru
Государственные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались не только напряжёнными, но и очень насыщенными и результативными. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки", — охарактеризовал визиты представитель Кремля.
Ранее были подведены итоги визита Путина в КНДР. Главный триумф заключается в подписании новой редакции Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Международные отношения претерпели серьёзные изменения, что требовало внесения изменений в важный основополагающий документ с соседним государством. Ну а визит президента России Владимира Путина во Вьетнам дал серьёзный импульс к развитию сотрудничества между двумя государствами. Насыщенная повестка переговоров дала хороший результат: подписан целый ряд документов, расширяющих партнёрство наших стран.