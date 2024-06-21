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21 июня, 10:51

Песков счёл результативными поездки Путина в КНДР и Вьетнам

Путин с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Обложка © Кremlin.ru

Путин с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Обложка © Кremlin.ru

Государственные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам оказались не только напряжёнными, но и очень насыщенными и результативными. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки", — охарактеризовал визиты представитель Кремля.

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Ранее были подведены итоги визита Путина в КНДР. Главный триумф заключается в подписании новой редакции Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Международные отношения претерпели серьёзные изменения, что требовало внесения изменений в важный основополагающий документ с соседним государством. Ну а визит президента России Владимира Путина во Вьетнам дал серьёзный импульс к развитию сотрудничества между двумя государствами. Насыщенная повестка переговоров дала хороший результат: подписан целый ряд документов, расширяющих партнёрство наших стран.

Марина Калегина
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