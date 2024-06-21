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21 июня, 10:59

Песков объяснил, зачем Ким Чен Ыну второй Aurus

Песков: Такие подарки, как Aurus, имеют в КНДР прикладное значение

Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР привёз Ким Чен Ыну второй Aurus, потому что новая машина отличается от предыдущей. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле сочли Aurus вполне прикладным и хорошим подарком, тем более что первый подаренный образец был с длинным кузовом, а второй — на короткой базе.

"Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства", указал Песков.

В КНДР показали фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus и во время прогулки в саду с собаками
В КНДР показали фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus и во время прогулки в саду с собаками

Напомним, что после переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну уже второй люксовый автомобиль Aurus. Позже они вместе проехались по северокорейской столице. К слову, Aurus Путина вызвал восторг и во Вьетнаме, люди вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с машиной.

Марина Калегина
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