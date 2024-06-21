Песков объяснил, зачем Ким Чен Ыну второй Aurus
Песков: Такие подарки, как Aurus, имеют в КНДР прикладное значение
Ким Чен Ын и Владимир Путин в салоне Aurus. Обложка © ЦТАК
Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР привёз Ким Чен Ыну второй Aurus, потому что новая машина отличается от предыдущей. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле сочли Aurus вполне прикладным и хорошим подарком, тем более что первый подаренный образец был с длинным кузовом, а второй — на короткой базе.
"Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства", — указал Песков.
Напомним, что после переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну уже второй люксовый автомобиль Aurus. Позже они вместе проехались по северокорейской столице. К слову, Aurus Путина вызвал восторг и во Вьетнаме, люди вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с машиной.