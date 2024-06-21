Песков объяснил, зачем Ким Чен Ыну второй Aurus

Президент России Владимир Путин во время визита в КНДР привёз Ким Чен Ыну второй Aurus, потому что новая машина отличается от предыдущей. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 21 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле сочли Aurus вполне прикладным и хорошим подарком, тем более что первый подаренный образец был с длинным кузовом, а второй — на короткой базе.