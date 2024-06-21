Эксперт призвал БРИКС создать штаб-квартиру для развития ядерной медицины

Штаб-квартира по развитию ядерной медицины должна базироваться в одной из стран – участниц БРИКС. Это обеспечит более качественное взаимодействие, считает главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Иван Стилиди. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Первого Международного форума по ядерной медицине стран БРИКС.

"Впереди большой круг вопросов и большой объём работы, эта работа уже должна быть и синхронизирована, и координирована. Поэтому по аналогии с работой такой группы, как Международное агентство по изучению рака, я считаю, что вполне можно было бы сегодня задуматься об организации такой единой штаб-квартиры по ядерной медицине в одной из стран БРИКС, возможно, с чередованием этой позиции, но начать предлагаю с Москвы", — заявил Стилиди, предложив министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко ознакомиться с этой идеей.

По словам эксперта, создание единых стандартов в странах БРИКС будет способствовать развитию медицинских технологий и обмену ими. При этом руководитель департамента ядерной медицины и радиологии Медицинского исследовательского центра имени короля Фейсала Абдул-Азиза Аль Шугаира из Саудовской Аравии указал, что ядерная медицина должна быть доступна каждому человеку вне зависимости от того, где он проживает. В этом вопросе страны должны взаимодополнять друг друга, поделился он своим мнением с журналистами.

Глава комплекса по производству радиофармацевтической продукции Агентства по атомной энергии Тамер Сакр заявил, что за последние десять лет его страна весьма преуспела в этом аспекте и теперь готова делиться наработками с БРИКС.

"Мы с удовольствием рассматриваем перспективы сотрудничества со странами БРИКС, поскольку мы можем делиться информацией, можем получить научно-техническую поддержку от коллег стран БРИКС", — сказал он.