"Лаборатория Касперского" — это компания, которая весьма и весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Излюбленная техника, излюбленный приём несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединённых Штатов", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее власти США запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное компанией "Лаборатория Касперского". Компания, а также любые её преемники или правопреемники не смогут вступать в трансакции, которые связаны со сферой информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, Лаборатория Касперского не сможет вступать на американской территории в какие-либо новые договорённости.