ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 11:06

Песков назвал санкции США против Лаборатории Касперского нечестной конкуренцией

Вводя санкции против российской компании "Лаборатория Касперского", США применили свой излюбленный приём несправедливой, нечестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лаборатория Касперского" — это компания, которая весьма и весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне, а по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Излюбленная техника, излюбленный приём несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединённых Штатов", — отметил представитель Кремля.

Касперский назвал "дырявыми" и небезопасными WhatsApp и Android
Касперский назвал "дырявыми" и небезопасными WhatsApp и Android

Напомним, ранее власти США запретили применять на территории своей страны программное обеспечение, сделанное компанией "Лаборатория Касперского". Компания, а также любые её преемники или правопреемники не смогут вступать в трансакции, которые связаны со сферой информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, Лаборатория Касперского не сможет вступать на американской территории в какие-либо новые договорённости.

Обложка ©

kaspersky.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Лаборатория Касперского
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров