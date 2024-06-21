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21 июня, 11:22

Путин: Ассоциация городов стран "БРИКС плюс" укрепит связи участников

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 21 июня, адресовал приветственную телеграмму участникам Международного форума городов государств "БРИКС плюс", который проходит в Казани. Президент РФ, в частности, указал, что образование Ассоциации городов и муниципалитетов входящих в объединение стран — важный шаг в укреплении связей.

"В ходе форума пройдёт учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран "БРИКС плюс". Создание новой структуры — значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств – участников БРИКС и их партнёров", — сказано в телеграмме на сайте Кремля.

По словам Путина, главы органов местного самоуправления стран БРИКС обсудят многие темы, а также обменяются опытом. Как подчеркнул президент РФ, это важно и востребовано, так как от эффективной работы руководителей зависит стабильное развитие городских агломераций и, следовательно, повышение качества жизни миллионов жителей.

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Ранее Life.ru писал, что в столице Татарстана в эти дни также проходят Игры БРИКС. Российская сборная досрочно выиграла медальный зачёт.

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Life.ru

Никита Осипов
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