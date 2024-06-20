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20 июня, 17:34

Россия досрочно выиграла медальный зачёт Игр БРИКС

Сборная России досрочно стала победителем медального зачёта Игр БРИКС в Казани

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачёт Игр БРИКС в Казани. Наши спортсмены завоевали 173 золота.

Отметим, что на втором месте располагается команда Белоруссии, у которой имеются 32 золотых медали, а на третьем — Китай. В общей сложности на турнире осталось разыграть 140 комплектов наград, в двух дисциплинах спортсмены из РБ не участвуют.

Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт
Сборная России завоевала 156 золотых медалей на Играх БРИКС и возглавила зачёт

Как сообщал Life.ru, 12 июня, в День России, президент Владимир Путин дал старт Спортивным играм стран БРИКС и поприветствовал участников. Свыше 4750 участников разыграют 387 комплектов медалей, выступая за свои страны в 27 видах спорта. Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. В 2023 году сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт Игр стран БРИКС, которые проходили в октябре в южноафриканском Дурбане.

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VK / Игры БРИКС 2024

Никита Осипов
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