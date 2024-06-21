Минниханов: Связи городов стран БРИКС помогут обмену технологиями и практиками 21 июня, 13:30 Сотрудничество городов стран БРИКС поможет обмену технологиями. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Сотрудничество между городами стран БРИКС и теми, кто готов присоединиться к организации, поспособствует обмену передовыми технологиями и лучшими практиками в разных сферах. Об этом заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках Международного форума городов стран "БРИКС плюс", проходящего в Казани.

"Сотрудничество между городами стран БРИКС и всеми, кто готов присоединиться к объединению, будет способствовать обмену передовыми технологиями и лучшими практиками в таких областях, как городское хозяйство и экология, промышленность и инфраструктура, здравоохранение и транспорт, образование и культура, спорт и туризм и многое другое", — отметил он.

По словам Минниханова, подобное партнёрство стало отличной мерой против существующих мировых вызовов и помогает создавать новые модели развития. Глава Татарстана добавил, что международное сотрудничество местных властей приводит к улучшению экономических показателей на уровне регионов и даже государств. В качестве примера он привёл опыт Татарстана, который активно участвует в реализации внешней политики РФ, укреплении межнациональных связей и выступает за многополярное мироустройство.

Напомним, учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ проходит в Казани в эту пятницу, 21 июня. На мероприятие съехались свыше 170 мэров и вице-мэров из муниципалитетов Китая, Индии, Турции, ОАЭ и других государств, чтобы поделиться собственным опытом и взять на вооружение уже готовые решения.

Авторы Татьяна Миссуми