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21 июня, 11:45
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Алиев захотел прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Алиев предложил упразднить Минскую группу ОБСЕ из-за её нефункциональности

Ильхам Алиев во время телефонной беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном выступил с предложением перекрыть деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов на официальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев считает, что Минская группа ОБСЕ "нефункциональна", поэтому её деятельность, как и работу всех относящихся к ней институтов, следует прекратить. По его мнению, это поможет окончательно оставить конфликт позади.

"Алиев также коснулся многолетнего успешного сотрудничества США и Азербайджана в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил Вашингтон за намерение оказать поддержку для успешного проведения COP29",  сказано в тексте сообщения.

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Незадолго до этого Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан видит положительную динамику в процессе согласования армяно-азербайджанской границы. По словам президента, это даёт надежду на заключение мирного соглашения. Он также указал на то, что внерегиональное вмешательство в этот конфликт является "неуместным и ненужным".

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ТАСС / Zuma

Владимир Озеров
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