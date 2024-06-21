Алиев захотел прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Ильхам Алиев во время телефонной беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном выступил с предложением перекрыть деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов на официальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев считает, что Минская группа ОБСЕ "нефункциональна", поэтому её деятельность, как и работу всех относящихся к ней институтов, следует прекратить. По его мнению, это поможет окончательно оставить конфликт позади.

"Алиев также коснулся многолетнего успешного сотрудничества США и Азербайджана в энергетической сфере, выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями двух стран в рамках борьбы с изменением климата и процесса подготовки к COP29, поблагодарил Вашингтон за намерение оказать поддержку для успешного проведения COP29", — сказано в тексте сообщения.