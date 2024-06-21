Трамп сорвал биткоиновый куш и привлёк влиятельных сторонников

Американский миллиардер Дональд Трамп получил щедрое пожертвование в биткоинах на свою предвыборную кампанию от братьев-близнецов Уинклвосс — владельцев популярной криптобиржи Gemini. По данным Reuters, в пересчёте на доллары сумма "доната" превышает два миллиона.

Запустив кампанию по сбору пожертвований в криптовалюте, Трамп сделал ход конём, ведь его соперник Джо Байден придерживается в этом отношении более консервативных взглядов. По словам одного из спонсоров кампании Трампа — Тайлера Уинклвосса, "псевдодемократическая администрация президента США открыто объявила войну криптовалюте", а Трамп, когда находился у власти, напротив, выступал "за биткоин, за криптовалюту и за бизнес".