Путин: Правнуки героев Великой Отечественной сегодня защищают суверенитет России
Россия бережёт каждую страницу своей истории и чтит память героев, которые не жалели себя ради будущего страны и не раз определяли её судьбу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Он подчеркнул, что в тяжёлых битвах закалялись легендарные традиции отечественной военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали российских воинов всех рангов: любовь к Родине, стойкость и мужество. И сегодня уже внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны стоят на страже суверенитета и безопасности России.
"Сегодня внуки, правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надёжно стоят на страже её суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан в Донбассе и в Новороссии от неонацистов", — отметил Путин.
В ходе встречи с выпускниками выступил и министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине владеют инициативой на всей линии фронта.
Life.ru