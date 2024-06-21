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21 июня, 12:42

Путин: Правнуки героев Великой Отечественной сегодня защищают суверенитет России

Россия бережёт каждую страницу своей истории и чтит память героев, которые не жалели себя ради будущего страны и не раз определяли её судьбу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Он подчеркнул, что в тяжёлых битвах закалялись легендарные традиции отечественной военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали российских воинов всех рангов: любовь к Родине, стойкость и мужество. И сегодня уже внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны стоят на страже суверенитета и безопасности России.

"Сегодня внуки, правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надёжно стоят на страже её суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан в Донбассе и в Новороссии от неонацистов", — отметил Путин.

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В ходе встречи с выпускниками выступил и министр обороны России Андрей Белоусов. Он заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине владеют инициативой на всей линии фронта.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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