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21 июня, 12:34

Гарантия сдерживания: Путин заявил о развитии ядерной триады России

Путин: Россия будет и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду

Россия намерена и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду в качестве гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов и родов Вооружённых сил, вести работу над перспективными образцами. Намерены и дальше совершенствовать систему управления войсками и орудиями", — сказал глава государства в Кремле на церемонии чествования лучших курсантов учебных заведений МЧС, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН, СК.

Также российский лидер указал, что будут наращиваться поставки современных вооружений на передовую. Речь идёт о беспилотниках разных типов, бронетехнике, высокоточных средствах поражения, ударной авиации, комплексах обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, системах управления и связи. Также глава государства анонсировал работу над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые в настоящее время поступают в серийное производство.

США не будут менять боеготовность своих ядерных сил после заявления Путина
США не будут менять боеготовность своих ядерных сил после заявления Путина

Напомним, накануне на пресс-конференции в Ханое Путин допустил, что в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. Помимо того, глава государства сообщил, что российские ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

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Life.ru

Александр Юнашев
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