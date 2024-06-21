Гарантия сдерживания: Путин заявил о развитии ядерной триады России

Россия намерена и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду в качестве гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов и родов Вооружённых сил, вести работу над перспективными образцами. Намерены и дальше совершенствовать систему управления войсками и орудиями", — сказал глава государства в Кремле на церемонии чествования лучших курсантов учебных заведений МЧС, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН, СК.