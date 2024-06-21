Гарантия сдерживания: Путин заявил о развитии ядерной триады России
Путин: Россия будет и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду
Россия намерена и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду в качестве гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов и родов Вооружённых сил, вести работу над перспективными образцами. Намерены и дальше совершенствовать систему управления войсками и орудиями", — сказал глава государства в Кремле на церемонии чествования лучших курсантов учебных заведений МЧС, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН, СК.
Также российский лидер указал, что будут наращиваться поставки современных вооружений на передовую. Речь идёт о беспилотниках разных типов, бронетехнике, высокоточных средствах поражения, ударной авиации, комплексах обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, системах управления и связи. Также глава государства анонсировал работу над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые в настоящее время поступают в серийное производство.
Напомним, накануне на пресс-конференции в Ханое Путин допустил, что в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. Помимо того, глава государства сообщил, что российские ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.
Life.ru