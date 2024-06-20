США не будут менять боеготовность своих ядерных сил после заявления Путина
Пентагон: США пока не видят причин менять боеготовность своих ядерных сил
Американские власти не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил после сделанного во Вьетнаме заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва допускает внесение изменений в ядерную доктрину из-за действий Запада. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Патрик Райдер.
"Мы на данный момент не видели ничего, что потребовало бы от нас изменения в расстановке наших стратегических сил", — сообщил официальный представитель Пентагона.
По его словам, в настоящее время Вашингтон сфокусирован на обеспечении безопасности и стабильности во всём мире. Он также подчеркнул, что руководство США будет и дальше придерживаться этой позиции.
Напомним, на пресс-конференции в Ханое Путин допустил, что в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. Помимо этого глава государства сообщил, что российские ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.
Life.ru / Павел Баранов