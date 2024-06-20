США не будут менять боеготовность своих ядерных сил после заявления Путина

Американские власти не видят причин менять статус готовности своих ядерных сил после сделанного во Вьетнаме заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва допускает внесение изменений в ядерную доктрину из-за действий Запада. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Патрик Райдер.

"Мы на данный момент не видели ничего, что потребовало бы от нас изменения в расстановке наших стратегических сил", — сообщил официальный представитель Пентагона.