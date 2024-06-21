Путин заслушал доклад Герасимова о ходе боевых действий в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов предоставил доклад президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом глава государства упомянул на встрече с выпускниками военных вузов.

"Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", — отметил он.

Также во время встречи Путин подчеркнул, что Россия бережёт каждую страницу своей истории и чтит память героев, которые не жалели себя ради будущего страны и не раз определяли её судьбу. И сегодня уже внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны стоят на страже суверенитета и безопасности РФ, указал российский лидер.