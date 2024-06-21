В Госдуме назвали Венгрию "островком здравомыслия в Европе" после откровений Орбана
Депутат Толмачёв: Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © AP / TASS
Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя высказывание Виктора Орбана о создании военной миссии НАТО на Украине.
При этом парламентарий отметил, что военная миссия Североатлантического альянса уже давно промышляет на Украине как минимум в виде наёмников, советников и инструкторов. Нет секрета и в том, что киевские боевики обучаются в натовских лагерях, причём делают это уже много лет.
Отрадно, что Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху, в чëм ей активно помогает Вашингтон.
Депутат Госдумы Александр Толмачёв
Собеседник Life.ru выразил опасения, что беспрецедентное давление на Будапешт и лично на Орбана в ближайшее время усилится.
"Могу только пожелать главе Венгрии сил в отстаивании интересов своего народа, своей страны. Мало кому на континенте это сегодня удаëтся", — добавил он.
Ранее Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, "машиниста поезда убедить не удалось", поэтому вряд ли НАТО остановится в реализации своих военных амбиций.