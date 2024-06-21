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21 июня, 13:12

В Госдуме назвали Венгрию "островком здравомыслия в Европе" после откровений Орбана

Депутат Толмачёв: Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © AP / TASS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © AP / TASS

Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя высказывание Виктора Орбана о создании военной миссии НАТО на Украине.

При этом парламентарий отметил, что военная миссия Североатлантического альянса уже давно промышляет на Украине как минимум в виде наёмников, советников и инструкторов. Нет секрета и в том, что киевские боевики обучаются в натовских лагерях, причём делают это уже много лет.

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Отрадно, что Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху, в чëм ей активно помогает Вашингтон.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв

Собеседник Life.ru выразил опасения, что беспрецедентное давление на Будапешт и лично на Орбана в ближайшее время усилится.

"Могу только пожелать главе Венгрии сил в отстаивании интересов своего народа, своей страны. Мало кому на континенте это сегодня удаëтся", добавил он.

Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине
Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по помощи Украине

Ранее Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, "машиниста поезда убедить не удалось", поэтому вряд ли НАТО остановится в реализации своих военных амбиций.

Ольга Годуненко
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