Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя высказывание Виктора Орбана о создании военной миссии НАТО на Украине.

При этом парламентарий отметил, что военная миссия Североатлантического альянса уже давно промышляет на Украине как минимум в виде наёмников, советников и инструкторов. Нет секрета и в том, что киевские боевики обучаются в натовских лагерях, причём делают это уже много лет.

Отрадно, что Венгрия выступает островком здравомыслия в Европе, которая стремительно летит к собственному краху, в чëм ей активно помогает Вашингтон. Депутат Госдумы Александр Толмачёв

Собеседник Life.ru выразил опасения, что беспрецедентное давление на Будапешт и лично на Орбана в ближайшее время усилится.

"Могу только пожелать главе Венгрии сил в отстаивании интересов своего народа, своей страны. Мало кому на континенте это сегодня удаëтся", — добавил он.