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21 июня, 14:30

Стало известно, в каких городах России купить квартиру дешевле всего

Воронеж, Самара и Пермь возглавили рейтинг по доступности квартир в России в мае

Воронеж, Самара и Пермь в мае 2024 года стали лидерами среди российских городов-миллионников по доступности квартир в новостройках, пишет "Газета.ru".

Как выяснили аналитики, в среднем стоимость однушки в Самаре за прошлый месяц составила 105 тысяч за кв. м. В Воронеже такая недвижимость обойдётся чуть дороже — в 118 тысяч рублей. В Перми же придётся заплатить ещё больше — 127 тысяч рублей. Однако такие цены не сравнятся с Москвой, где за стоимость квадратного метра хотят 359 тысяч рублей.

Двушки менее популярны, поэтому цена за квадратный метр в них ещё ниже. К примеру, в Самаре нужно отдать за него 99 тысяч рублей, в Воронеже — 121 тысячу. А в Москве ценник и вовсе устремляется в небо и составляет 332 тысячи рублей. Именно поэтому российская столица вошла в рейтинг городов с самыми дорогими квартирами. Кроме того, туда попали Петербург и Казань. Исследование было проведено по итогам мая 2024 года.

На вторичном рынке снижаются цены на несколько типов квартир: какое жильё станет легче купить
На вторичном рынке снижаются цены на несколько типов квартир: какое жильё станет легче купить

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 июля в России появится новая альтернатива льготной ипотеке. Теперь облегчать условия покупки квартир будут застройщики. Также с середины лета неожиданный рост ждёт вторичную недвижимость.

Обложка ©

freepik

Нигина Азамова
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