Стало известно, в каких городах России купить квартиру дешевле всего

Воронеж, Самара и Пермь в мае 2024 года стали лидерами среди российских городов-миллионников по доступности квартир в новостройках, пишет "Газета.ru".

Как выяснили аналитики, в среднем стоимость однушки в Самаре за прошлый месяц составила 105 тысяч за кв. м. В Воронеже такая недвижимость обойдётся чуть дороже — в 118 тысяч рублей. В Перми же придётся заплатить ещё больше — 127 тысяч рублей. Однако такие цены не сравнятся с Москвой, где за стоимость квадратного метра хотят 359 тысяч рублей.

Двушки менее популярны, поэтому цена за квадратный метр в них ещё ниже. К примеру, в Самаре нужно отдать за него 99 тысяч рублей, в Воронеже — 121 тысячу. А в Москве ценник и вовсе устремляется в небо и составляет 332 тысячи рублей. Именно поэтому российская столица вошла в рейтинг городов с самыми дорогими квартирами. Кроме того, туда попали Петербург и Казань. Исследование было проведено по итогам мая 2024 года.