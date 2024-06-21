В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Без срока давности: непокорённые"

Ко Дню памяти и скорби — 22 июня — в столице определили победителей Всероссийского конкурса "Без срока давности: непокорённые". Награды получили авторы мероприятий, посвящённых исторической памяти о жертвах геноцида народа СССР, устроенного немецко-фашистским войском и его сподвижниками. Кроме того, награждены и создатели урочных и внеурочных занятий, акций и массовых мероприятий, реализованных в 2024 году.

За организацию мероприятия отвечала автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций "Агентство социальных технологий и коммуникаций" и Комиссия ОП РФ по добровольчеству и молодёжной политике. Сам конкурс "Без срока давности: непокорённые" был придуман командой АНО АСТИК в этом году, отметила первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодёжной политике, глава АНО АСТИК Елена Родионова.

"Мы очень рады, что столько талантливых педагогов по всей стране реализуют свои авторские решения для продвижения темы исторической правды о Великой Отечественной войне, борьбе с нацизмом. Мы постараемся, чтоб разработки победителей конкурса и авторов, вошедших в топ-50, стали доступны всей стране. Для этого будет создан электронный сборник лучших работ. Надо всегда помнить, что наша социальная ответственность не только в том, чтобы создавать, но и в том, чтоб отдавать. Отдавать свои знания, опыт, эмоции нашему лучшему продолжению — молодому поколению", — подчеркнула она.

В общей сложности в конкурсе приняли участие более 500 специалистов сферы воспитания, обучающихся и студентов. В итоге были определены 11 победителей и топ-50 участников, чьи работы будут включены в сборник наиболее выдающихся проектов конкурса.

Среди лучших работ можно встретить сценарии уроков мужества, совместные исследовательские проекты, а также интерактивные мероприятия, рассказывающие о геноциде мирных советских граждан со стороны фашистской Германии, истории концлагерей, развернувшихся на территории СССР и стран, находящихся под немецкой оккупацией. Ещё один блок проектов имеет отношение к блокаде Ленинграда.