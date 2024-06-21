"Вылезет из-под кровати и набросится": Ургант назвал три самых страшных фильма, после которых потерял сон Иван Ургант заявил, что не мог уснуть после просмотра фильма "Онегин" 21 июня, 15:35 Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Севостьянов

Телеведущий Иван Ургант перечислил три фильма, после просмотра которых не мог уснуть и терзался страхами. Об этом он рассказал в интервью режиссёру Николаю Солодникову на его YouTube-канале.

В начале списка он поставил советско-польскую киноленту "Заклятие долины змей", вышедшую на экран в 1987 году. По словам Урганта, он был впечатлительным ребёнком, поэтому ночью боялся, что змея обязательно вылезет из-под кровати и набросится на него.

Также неизгладимый эмоциональный след оставил после себя фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство", продолжил ведущий. После него ему тоже снились кошмары со змеями, поэтому периодически маленький Ургант отправлялся спать со включённым светом.

"И третий фильм — новый фильм "Онегин". У меня тоже был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится", — добавил шутливо юморист.

Ранее фильму "Во сне ты горько плакал" с телеведущим Иваном Ургантом в главной роли не выдали прокатное удостоверение. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Министерство культуры РФ приняло такое решение после его обращения. Режиссёром проекта выступил Николай Солодников (муж журналистки Екатерины Гордеевой*), а продюсером — Александр Сокуров. Все они занимают антироссийскую позицию.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми