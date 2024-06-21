Названы способы, которые помогут россиянам получать "пенсию мечты"

В России можно получать пенсию в размере 48,1 тысячи рублей. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и назвала категорию россиян, которые смогут претендовать на такую выплату.

"Сегодня, в основном, такую пенсию получают бывшие военнослужащие. Средняя военная пенсия на сегодня составляет 41 тысячу рублей, а после повышения составит примерно 41 600", — приводит её слова "Лента.ру".

Бессараб отметила, что для получения высокой пенсии нужно работать в реальном секторе экономики или на госслужбе, но главное — чтобы зарплата была достойной. Кроме того, можно создавать свои накопления. Государство для этого, по её мнению, даёт в руки гражданам все возможности.