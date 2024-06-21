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21 июня, 16:59

Названы способы, которые помогут россиянам получать "пенсию мечты"

Депутат Бессараб: В России можно получать пенсию в размере 48 тысяч рублей

В России можно получать пенсию в размере 48,1 тысячи рублей. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и назвала категорию россиян, которые смогут претендовать на такую выплату.

"Сегодня, в основном, такую пенсию получают бывшие военнослужащие. Средняя военная пенсия на сегодня составляет 41 тысячу рублей, а после повышения составит примерно 41 600", — приводит её слова "Лента.ру".

Бессараб отметила, что для получения высокой пенсии нужно работать в реальном секторе экономики или на госслужбе, но главное — чтобы зарплата была достойной. Кроме того, можно создавать свои накопления. Государство для этого, по её мнению, даёт в руки гражданам все возможности.

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Ранее Росстат отчитался об увеличении реальных зарплат в России. Их рост в стране ускорился до 12,9% годовых. Аналитики, кстати, проводили опрос среди россиян и выяснили, какую сумму хотели бы получать граждане, живущие в разных регионах страны. Оказалось, что в среднем людей устроила бы выплата в размере ₽143 тысяч в месяц.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Нигина Азамова
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