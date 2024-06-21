Орбан окрестил фон дер Ляйен "прислужницей Вельзевула" Орбан назвал лидера Европейской народной партии "Вельзевулом Евросоюза" 21 июня, 15:23 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / EPA

Глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер сыграл роль Вельзевула в ухудшении политики ЕС, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является лишь "прислужницей". Такое резкое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Созданная сейчас коалиция — либералы, левые и Европейская народная партия — под руководством Манфреда Вебера, который сыграл роль Вельзевула в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась <...> По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Венгерский премьер назвал эту коалицию в Европарламенте провоенной. По его словам, её представитель ускоренными темпами хочет втянуть Европу в войну.

Кстати, ранее Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. По его словам, "машиниста поезда убедить не удалось", поэтому вряд ли НАТО остановится в реализации своих военных амбиций.

Авторы Александра Вишнякова