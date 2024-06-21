"Из удобств — мусорки и один туалет": Сотни россиян оказались "заложниками" эстонского КПП Около 500 россиян застряли на эстонском КПП, пытаясь попасть в РФ 21 июня, 16:15 На выезде из Эстонии в Россию толпы граждан РФ стоят в многочасовых очередях. Видео © VK / Новости Санкт-Петербурга / Дмитрий Демидов

На выезде из Эстонии в Россию толпы граждан РФ стоят в многочасовых очередях на пропускном пункте, в том числе в глухом коридоре, где нет совершенно никаких условий для длительных ожиданий. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на прошедших контроль.

На выезде из Эстонии в Россию толпы граждан РФ стоят в многочасовых очередях. Видео © VK / Новости Санкт-Петербурга / Дмитрий Демидов

"Вчера больше ста человек не прошли границу, Эстония закрыла границу раньше, потому что на мосту в сторону России было 500 человек. Кто-то спал на автобусной станции, кто-то смог снять отель. Из удобств для людей — мусорки на эстонской стороне и туалет уже в здании, где идёт проверка документов", — поделилась одна из женщин.

Речь идёт о КПП возле Ивангорода. Чтобы попасть с эстонской на российскую территорию, людям приходится ждать как минимум пять часов. При этом иногда пограничники делают исключения для семей с маленькими детьми, добавила другая россиянка. По её словам, чаще всего ожидающим становится плохо в коридоре-"парнике", соединяющем страны. Изнурительная жара и отсутствие свежего воздуха сказываются также и на настроении граждан.

"Там коридор построили, душно, туалетов нет. Все злые, готовы драться, а сотрудники вместо того, чтобы решать конфликты, ещё подогревают. Беременная женщина подходит и спрашивает, можно ли ей пройти. Ей пограничники говорят ехидно, что этим не занимаются и очередь "сама регулируется", — сказал мужчина.

По словам эстонской стороны, проблемы возникли якобы из-за медленной работы российского КПП, поэтому таможенники приняли решение замедлить пропуск всех желающих. Как отмечают очевидцы, это не первая ситуация и иногда пересечение границы ожидают до тысячи человек.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что страны Балтии, включая Эстонию, ведут себя безобразно, создавая искусственные очереди на границе с Россией и саботируя прохождение грузов. Очередь растягивается до 20 дней, при этом зачастую пересечение границы ждут фуры с лекарствами и скоропортящейся продукцией.

Авторы Татьяна Миссуми