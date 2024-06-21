В Германии задержали граждан России, Армении и Украины, их подозревают в слежке за украинцем

В Германии по подозрению в шпионаже задержали трёх человек с гражданствами РФ, Армении и Украины. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Ведомство считает, что эти люди по заданию иностранной секретной службы следили за украинцем, чьё имя не называется.

"Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины. С этой целью 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где, как предполагается, этот человек находился", — говорится в сообщении ведомства.

Роберт А., Вардгес И. и Арман С. были задержаны 19 июня по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.