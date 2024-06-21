В Германии задержали граждан России, Армении и Украины, их подозревают в слежке за украинцем
В ФРГ задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Германии по подозрению в шпионаже задержали трёх человек с гражданствами РФ, Армении и Украины. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Ведомство считает, что эти люди по заданию иностранной секретной службы следили за украинцем, чьё имя не называется.
"Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины. С этой целью 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где, как предполагается, этот человек находился", — говорится в сообщении ведомства.
Роберт А., Вардгес И. и Арман С. были задержаны 19 июня по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Польше спецслужбы "потеряли" трёх человек, которых в прошлом году осудили за шпионаж якобы в пользу России. После вынесения приговора и выдачи ордера на арест обвиняемые "пропали с радаров".
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