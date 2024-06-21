ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 15:46

В Германии задержали граждан России, Армении и Украины, их подозревают в слежке за украинцем

В ФРГ задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Германии по подозрению в шпионаже задержали трёх человек с гражданствами РФ, Армении и Украины. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Ведомство считает, что эти люди по заданию иностранной секретной службы следили за украинцем, чьё имя не называется.

"Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины. С этой целью 19 июня 2024 года они разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где, как предполагается, этот человек находился", — говорится в сообщении ведомства.

Роберт А., Вардгес И. и Арман С. были задержаны 19 июня по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.

В Эстонии вынесли приговор профессору из России по делу о шпионаже
В Эстонии вынесли приговор профессору из России по делу о шпионаже

А ранее Life.ru рассказывал, как в Польше спецслужбы "потеряли" трёх человек, которых в прошлом году осудили за шпионаж якобы в пользу России. После вынесения приговора и выдачи ордера на арест обвиняемые "пропали с радаров".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Heiko Barth

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров