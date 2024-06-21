В ГД обсудили нацпроект технологического суверенитета "Новые материалы и химия"

На заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле накануне был затронут вопрос подготовки нацпроекта технологического суверенитета "Новые материалы и химия". Его появление говорит о значимости химического комплекса для укрепления суверенитета РФ, отметила член комитета, депутат фракции "Единая Россия" Мария Василькова.

По её словам, в выступлении на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин указал на необходимость концентрации ресурсов на перспективных точках роста. Василькова напомнила, что по итогам совещания с членами кабмина 25 октября 2023 года глава государства определил поручения, согласно которым правительству необходимо принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. При этом особое внимание планируется уделить привлечению крупных организаций к реализации проектов и развитию производства приоритетной продукции.

"Крайне важно при реализации масштабных проектов, имеющих стратегическое значение для государства, предложить комплексное решение, которое позволит привлечь крупные компании химической промышленности и максимально эффективно концентрировать ресурсы, в том числе государственные", — заявила Василькова.

По её словам, федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, который войдёт в нацпроект, станет пилотной площадкой для создания инновационных химических производств — вокруг них будет создана целая экосистема.

"Предложенный подход может стать модельной площадкой не только для химического комплекса страны, но и при реализации проектов технологического суверенитета в других отраслях промышленности. Важно, что проект полностью соответствует требованиям, которые определил [президент РФ Владимир] Путин, выступая на Совете по науке и образованию 20 июня", — добавила Василькова.