Политолог рассказал о главном сигнале Путина во время заседания Совета по стратегическому развитию

Оперативная работа российских властей должна послужить основой для достижения национальных целей развития, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков, комментируя прошедшее в среду, 29 мая, заседание Совета по стратегическому развитию, нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Состоявшееся заседание эксперт назвал первоначальным этапом запуска всей содержательной работы по конструированию новых нацпроектов, которые должны быть утверждены до конца 2024 года. Госсовет, как он напомнил, является "точкой сборки" всех уровней власти и важнейшим конституционным органом, который позволяет главе государства выстроить комплексную работу по достижению национальных целей развития, опираясь также и на мнение граждан страны, которых представляют губернаторы.

Кисляков особенно акцентировал внимание на словах Путина во время его выступления на заседании. Президент тогда отметил, что весь управленческий контур должен выстраивать свою деятельность так же ответственно и самоотверженно, как это делают наши бойцы в зоне спецоперации (СВО). Как подчеркнул политолог, это важный сигнал для всех министерств и ведомств о том, что сейчас требуется оперативная работа без каких-либо проволочек.