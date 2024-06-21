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21 июня, 18:35

Режиссёр Качанов* и ещё пятеро человек попали в реестр иноагентов

Режиссёра фильмов "ДМБ", "Даун Хаус" Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов

Режиссёр Роман Качанов*. Обложка © kino-teatr.ru

Режиссёр Роман Качанов*. Обложка © kino-teatr.ru

Министерство юстиции в пятницу, 21 июня, расширило список иноагентов, добавив в него режиссёра фильмов "ДМБ", "Даун Хаус" Романа Качанова*. Как отметили в ведомстве, 57-летний деятель киноиндустрии выступал против специальной военной операции (СВО) и отождествлял РФ с террористической организацией.

"Качанов* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Проживает за пределами РФ", — отметили в Минюсте.

Кроме того, в реестр попали юрист Алексей Прянишников*, петербургские депутаты Владимир Волохонский* и Никита Кириллов*, арестованный за иноагентскую деятельность французский учёный Лоран Винатье* и активист Сергей Антонов*.

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Неделей ранее Минюст РФ признал иноагентом 30-летнего комика Данилу Поперечного*. Кроме того, ведомство внесло в реестр журналиста и экс-главреда журнала "Сноб" Станислава Кучера*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Осипов
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