Нидерланды и ещё одна страна планируют передать Киеву систему Patriot
Нидерланды планируют поставить на Украину систему Patriot. Об этом заявила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, отметив, что для этого страна приняла решение объединиться ещё с одним государством.
Как пишет издание NL Times, Нидерландам в союзе с другой страной удалось найти отдельные компоненты, которые будут смонтированы в единую систему. О каком именно уголке мира идёт речь, пока не известно, название политики решили оставить в тайне. Также неизвестны и сроки поставки системы в Киев.
Ранее Южная Корея решила пересмотреть свои планы по вооружению Украины. Страна регулярно оказывала Киеву поддержку, но не добавляла к ней военную помощь. После соглашения между Россией и КНДР в Сеуле заявили о возможности поставки оружия в случае угрозы мирному населению.
ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT