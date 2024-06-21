Нидерланды и ещё одна страна планируют передать Киеву систему Patriot

Нидерланды планируют поставить на Украину систему Patriot. Об этом заявила глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, отметив, что для этого страна приняла решение объединиться ещё с одним государством.

Как пишет издание NL Times, Нидерландам в союзе с другой страной удалось найти отдельные компоненты, которые будут смонтированы в единую систему. О каком именно уголке мира идёт речь, пока не известно, название политики решили оставить в тайне. Также неизвестны и сроки поставки системы в Киев.