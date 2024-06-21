В США сомневаются в вероятности успеха Украины на поле боя. Об этом в своём блоге на портале Substack сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника. Имя политика он не назвал.

"Чиновник сказал, что вероятность существенного успеха Украины на поле боя остаётся низкой, учитывая людские и материальные ресурсы России", — написал Херш.

Журналист подчеркнул, что в Вашингтоне и Киеве много раз указывали на то, что ВСУ добились успеха под Харьковым, но все умолчали тот факт, что российские войска окружили элитное подразделение Украины и взяли в плен военных из 92-й штурмовой бригады.

Также, Херш оценил внешнюю политику Байдена. Он назвал её "катастрофой", поскольку американский президент, по словам журналиста, продолжает направлять Украине миллиарды долларов. Того же Байден требует от союзников по НАТО.