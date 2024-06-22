"Рубин" накажет албанца Даку за оскорбление македонцев и сербов на Евро

Казанский ФК "Рубин" планирует наказать дисциплинарно и финансово албанского нападающего клуба Мирлинда Даку. Всё из-за того, что после матча с Хорватией на Евро-2024 он произнёс оскорбительный лозунг против македонцев и сербов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Нападающий Мирлинд Даку после матча чемпионата Европы за национальную сборную Албании против команды Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики. По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов", — пояснили в "Рубине".

Там подчеркнули, что осознают ответственность за произошедшее. К тому же в команде многонациональный состав, и в ней стараются придерживаться принципов уважения и равноправия, осуждая любую дискриминацию и всяческие оскорбления, отсылающие к национальности, расе и религии.