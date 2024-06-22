Адвокат: Скрипали опасаются появляться на слушаниях по делу об отравлении
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, а также его дочь Юлия не собираются лично посещать слушания по делу об отравлении британки Дон Стерджес в качестве свидетелей, рассказал адвокат Скрипалей Джек Холборн. Он подчеркнул, что его клиенты опасаются за собственную жизнь.
"Никакие меры безопасности не бывают совершенными", — сообщил Холборн, слова которого передаёт The Guardian.
Также он обратил внимание, что его подзащитные предоставили достаточно свидетельств британской полиции для проведения разбирательства обстоятельств смерти Стерджес в городе Эймсбери летом 2018 года.
Члены семьи Стерджес понимают опасения Скрипалей, однако желают, чтобы они были в списке потенциальных свидетелей, поскольку сами не могут ознакомиться с письменными показаниями Скрипалей.
Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.
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