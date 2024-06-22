Адвокат: Скрипали опасаются появляться на слушаниях по делу об отравлении

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, а также его дочь Юлия не собираются лично посещать слушания по делу об отравлении британки Дон Стерджес в качестве свидетелей, рассказал адвокат Скрипалей Джек Холборн. Он подчеркнул, что его клиенты опасаются за собственную жизнь.

"Никакие меры безопасности не бывают совершенными", — сообщил Холборн, слова которого передаёт The Guardian.

Также он обратил внимание, что его подзащитные предоставили достаточно свидетельств британской полиции для проведения разбирательства обстоятельств смерти Стерджес в городе Эймсбери летом 2018 года.