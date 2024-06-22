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22 июня, 00:44

Адвокат: Скрипали опасаются появляться на слушаниях по делу об отравлении

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, а также его дочь Юлия не собираются лично посещать слушания по делу об отравлении британки Дон Стерджес в качестве свидетелей, рассказал адвокат Скрипалей Джек Холборн. Он подчеркнул, что его клиенты опасаются за собственную жизнь.

"Никакие меры безопасности не бывают совершенными", — сообщил Холборн, слова которого передаёт The Guardian.

Также он обратил внимание, что его подзащитные предоставили достаточно свидетельств британской полиции для проведения разбирательства обстоятельств смерти Стерджес в городе Эймсбери летом 2018 года.

Члены семьи Стерджес понимают опасения Скрипалей, однако желают, чтобы они были в списке потенциальных свидетелей, поскольку сами не могут ознакомиться с письменными показаниями Скрипалей.

Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по Скрипалям
Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по Скрипалям

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было. В Москве же обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Обложка ©

Unsplash / Saúl Bucio

Анатолий Симоненко
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