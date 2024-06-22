Создаёт иллюзию уверенности: Любителей селфи предупредили об американских горках самооценки
Психолог Мартынов: Зависимость от лайков под селфи может снизить самооценку
Самооценка человека может как вырасти, так и упасть, если он постоянно стремится набрать побольше лайков и комментариев под своими селфи, предупредил в беседе с РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.
"Постоянное стремление к увеличению числа лайков и комментариев на селфи может привести как к повышению, так и к снижению самооценки. Есть примеры, когда люди в Интернете объединяются, лайкают, репостят и поддерживают человека, освещают его талант или, наоборот, привлекают внимание к какой-либо частной проблеме", — сообщил Мартынов.
К тому же, даже если человек набирает много лайков, его самооценка недолго может оставаться приподнятой. Признание подписчиками в соцсетях создаёт иллюзию уверенности в собственных качествах, но в длительной перспективе это не работает.
Напомним, 21 июня прошёл Международный день селфи. Это праздник для фотографов абсолютно любого калибра и объектива. Люди делились в соцсетях своими самыми удивительными, забавными и памятными фотографиями. Сотрудники МЧС России решили не отставать.
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