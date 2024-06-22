Создаёт иллюзию уверенности: Любителей селфи предупредили об американских горках самооценки

Самооценка человека может как вырасти, так и упасть, если он постоянно стремится набрать побольше лайков и комментариев под своими селфи, предупредил в беседе с РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

"Постоянное стремление к увеличению числа лайков и комментариев на селфи может привести как к повышению, так и к снижению самооценки. Есть примеры, когда люди в Интернете объединяются, лайкают, репостят и поддерживают человека, освещают его талант или, наоборот, привлекают внимание к какой-либо частной проблеме", — сообщил Мартынов.

К тому же, даже если человек набирает много лайков, его самооценка недолго может оставаться приподнятой. Признание подписчиками в соцсетях создаёт иллюзию уверенности в собственных качествах, но в длительной перспективе это не работает.