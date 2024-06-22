Мосгорсуд 27 июня проверит законность 12-летнего приговора экс-министру Абызову
Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Любимов Андрей
Мосгорсуд 27 июня проверит на законность приговор, вынесенный в прошлом году экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, заявили ТАСС в пресс-службе столичного Преображенского суда.
"Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осуждённого Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00 мск", — пояснили в инстанции.
Напомним, 21 декабря прошлого года Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Первые обвинения ему были предъявлены ещё в 2019 году.