Мосгорсуд 27 июня проверит законность 12-летнего приговора экс-министру Абызову

Мосгорсуд 27 июня проверит на законность приговор, вынесенный в прошлом году экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, заявили ТАСС в пресс-службе столичного Преображенского суда.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осуждённого Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00 мск", — пояснили в инстанции.