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22 июня, 07:19

Патрушев: США и Британия возродили нацизм в Европе, прикрываясь демократией

США и Великобритания занимаются возрождением нацизма, прикрывая его течение бравурными речами о "свободе и демократии". Таким образом они хотят воспитать в европейских жителях нацистские настроения и обратить их против России. Об этом рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".

"Денацификация Европы, о которой договорились на Ялтинской конференции руководители союзных держав в 1945 году, Западом не завершена до сих пор. Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе", написал Патрушев в своей статье.

По словам Патрушева, руководству США и Британии всё же удалось запустить этот процесс, благодаря которому Россия вновь столкнулась с угрозой нацизма. Поэтому российским народам сегодня приходится бороться с западной оккупацией "многострадального населения Украины".

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Ранее похожее мнение высказал глава российского МИД. По словам Сергея Лаврова, США посредством своей внешней политики сумели добиться процветания ультрарадикальных и неонацистских настроений не только на Украине, которую они теперь напрямую используют в своём противостоянии с Россией, но и в ряде европейских стран, которые заявлены как "оплот демократии и гуманизма".

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ТАСС / Кормилицына Кристина

Владимир Озеров
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