Глава МИД России Сергей Лавров предупредил об опасности возрождения нацизма из-за политики США и их европейских союзников, которые нагнетают ультрарадикальные настроения. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Российский министр поблагодарил Гавану за взаимодействие по вопросам сохранения исторической памяти и недопущения возрождения нацизма.

"Угроза [возрождения нацизма], к сожалению, существует в результате политики Соединённых Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против РФ", — сказал Лавров.