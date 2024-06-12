Лавров предупредил об опасности возрождения нацизма из-за политики США
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил об опасности возрождения нацизма из-за политики США и их европейских союзников, которые нагнетают ультрарадикальные настроения. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Российский министр поблагодарил Гавану за взаимодействие по вопросам сохранения исторической памяти и недопущения возрождения нацизма.
"Угроза [возрождения нацизма], к сожалению, существует в результате политики Соединённых Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против РФ", — сказал Лавров.
По его словам, откровенно нацистские настроения сегодня также присутствуют и в ряде стран Евросоюза, которые представляют собой "образец демократии", как заявляет Брюссель. Также Лавров обратил внимание на тот факт, что США включают Кубу в список спонсоров терроризма, но сами же американцы удерживают гегемонию "методами террора".
Ранее Life.ru сообщал, что военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы. Визит связан с историческими дружескими отношениями между Москвой и Гаваной и строго соответствует международным правилам. Тем временем в США пообещали отслеживать прибывание российских кораблей на Кубу.
VK / МИД России