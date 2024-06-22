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Журналистке Гордеевей* влетело в копеечку новое беззаконие

В Москве суд оштрафовал журналиста Гордееву* за нарушение статуса иноагента

22 июня, 07:14
Екатерина Гордеева*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Екатерина Гордеева*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналистку Екатерину Гордееву*, которая нарушила законодательство о деятельности иностранного агента. Детали дела не приводятся. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гордеева Екатерина Владимировна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что комика Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Отмечается, что это первый "иноагентский" штраф уехавшего в Израиль артиста. Его представитель на судебное заседание не явился.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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