Журналистке Гордеевей* влетело в копеечку новое беззаконие

Суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналистку Екатерину Гордееву*, которая нарушила законодательство о деятельности иностранного агента. Детали дела не приводятся. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее сообщалось, что комика Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Отмечается, что это первый "иноагентский" штраф уехавшего в Израиль артиста. Его представитель на судебное заседание не явился.