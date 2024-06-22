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Натовские истребители отработали сброс высокоточных бомб в 4 км от границы России

DPA: Германия отработала применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске

22 июня, 08:18
Германия отработала применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске. Обложка © ТАСС / АР

Германия отработала применение высокоточных бомб в ходе учений на Аляске. Обложка © ТАСС / АР

Немецкие военно-воздушные силы (ВВС) присоединились к натовским учениям Pacific Skies 24, в частности, истребители ФРГ Tornado выполняли условное уничтожение противника обстрелами на экстремально небольших высотах вблизи российско-американской границы. Об этом пишет агентство DPA.

Тренировки проходили в воздушном пространстве Аляски. Немецкие самолёты снижались до 30 метров, чтобы подобраться к цели незамеченными, после чего открывали огонь, в том числе отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54 с лазерной системой наведения.

Германия намерена продолжать учения до середины августа. Более 30 истребителей, транспортных самолётов и вертолётов будут участвовать в отработке манёвров далеко за пределами страны: в Австралии, на Гавайях, в Японии.

Следует отметить, что в Беринговом проливе находятся два небольших острова, один из которых принадлежит России (о. Ратманова), а другой — США (о. Крузенштерна). Между этими островами Диомида всего 3,8 км. Когда пролив покрыт льдом, из России до Аляски всего час пути пешком.

Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции
Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции

Ранее сообщалось о морских учениях НАТО Baltops, которые стали крупнейшими в истории Североатлантического альянса. Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолётов и самолётов, девять тысяч военнослужащих приняли участие в отработке боевых задач.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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