Петербуржец попал на видео при попытке затащить в машину незнакомого ребёнка В Петербурге мужчина ударил незнакомого ребёнка и попытался затащить в машину 22 июня, 08:40 В Петербурге мужчина побил мальчика из-за шумных игр. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге мужчина попытался затащить незнакомого мальчика в свой автомобиль, после чего ударил его по лицу и повалил на землю. Полиция начала проверку. Об этом сообщает региональный СК.

В Петербурге мужчина побил мальчика из-за шумных игр. Видео © Telegram / Mash на Мойке

"На кадрах видно, как мужчина пытается насильно посадить мальчика в автомобиль во дворе жилого дома, расположенного на улице Катерников. По данному факту следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка", — уточнили в ведомстве.

Действия мужчины проверят по ст. 126 "Похищение человека" и ст. 127 "Незаконное лишение свободы" УК РФ. По данным "Мash на Мойке", причиной конфликта стали шумные игры 10-летнего ребёнка во дворе дома. Как пояснил отец пострадавшего, агрессору не понравилось, что мальчик с приятелями пробежали по его подоконнику на первом этаже.

Мужчина рассвирепел и решил устроить самосуд над школьником. Нападавший сказал, что якобы шумные игры мешали его маленькому ребёнку, который в тот момент спал в квартире. Заступилась за пострадавшего незнакомая женщина. Отец мальчика заявил, что у сына остались гематомы на лице после побоев.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов избил маленького мальчика, который врезался в него на самокате. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Авторы Татьяна Миссуми