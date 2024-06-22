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Регион
22 июня, 08:55

Два украинских беспилотника сбиты в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима нанести удар по территории нашей страны при помощи беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 11:00 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Это уже не первая атака на регион, ранее в результате падения украинского дрона-камикадзе, который оказался начинён взрывчаткой, пострадал житель села Муром Шебекинского городского округа. Как сообщал глава области, беспилотник повредил частный жилой дом, оставив здание без остекления. Также была задета линия электропередачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
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